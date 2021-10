Kinderreisepässe nur noch für ein Jahr gültig - längere Dienstzeiten für Ordnungsamt Halle

Die Verwaltung will die Dienstzeiten des Ordnungsamtes im kommenden Jahr ausweiten. „Das geht dann in Richtung eines 24-Stunden-Dienstes“, sagte Sicherheitschef Tobias Teschner am Mittwoch im Ordnungsausschuss.

Halle (Saale) - Halle hat in den vergangenen drei Jahren immer mehr in den Klimaschutz investiert. Wie die Verwaltung am Donnerstag im Ordnungs- und Umweltausschuss mitgeteilt hat, gibt es für das kommende Jahr mehrere klimarelevante Förderprojekte. 80.000 Euro stehen für die Begrünung von Gebäuden zur Verfügung, 10.000 Euro für den Kauf von Lastenrädern, 2.000 Euro für ein ressourcensparendes Nutzerverhalten an Schulen und 1.000 Euro für Energieberatungsleistungen. 2023 sollen zudem weitere Trinkbrunnen aufgestellt werden. Stadträte hatten die Trinkbrunnen bereits während der Hitzewellen gefordert und Standorte vorgeschlagen. Außerdem ist geplant, ein Elektromobilitätskonzept zu erstellen.

Längere Dienstzeiten für das Ordnungsamt in Halle

Derzeit würden noch Bewerbungsverfahren laufen. In den kommenden Monaten sollen dann weitere Mitarbeiter für den Innen- und Außendienst eingestellt werden. Der Fachbereich will im kommenden Jahr zudem eine dritte Wache fertigstellen, ein Gerätehaus in Lettin bauen, den Fuhrpark modernisieren und neue Technik für die Verkehrsüberwachung beschaffen.

Kinderreisepässe sind nur noch für ein Jahr gültig

Kinderreisepässe sind nur noch für ein Jahr gültig. Laut Verwaltung geht diese neue Richtlinie auf eine EU-Regelung zurück. Bisher war der Pass für sechs Jahre gültig. Eltern von Kindern bis 12 Jahre müssen nun jedes Jahr beim Bürgerservice der Stadt eine Verlängerung des Passes beantragen. Aktuell werden in Halle pro Jahr etwa 2.000 Kinderreisepässe ausgestellt. Hinzu kommen jährlich rund 600 Verlängerungsanträge.

Bürgertelefon soll modernisiert werden

Der Bürgerservice Am Stadion 6 soll bis 2023 modernisiert werden. Wie die Verwaltung am Donnerstag mitgeteilt hat, sollen für 350.000 Euro unter anderem der Wartebereich, die Innenausstattung und die Klimatisierung erneuert werden. Betroffen sind die Zulassungsbehörde, das Fundbüro, die Fahrerlaubnisbehörde und die Außenstelle Bürgerservice.