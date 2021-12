Kinderpornografie in Halle sichergestellt

Halle (Saale)/MZ - - Wegen des Verdachts der Internetkriminalität und der Verbreitung von Kinderpornografie hat die Staatsanwaltschaft elf Wohnungen im Stadtgebiet von Halle (Saale) durchsuchen lassen. Bei dem Einsatz am 2. Dezember sei eine Vielzahl von Datenträgern sichergestellt worden, berichtete die Polizei am Dienstag. In einer der Wohnungen sei zudem ein 1,5 Kilogramm schweres, nicht näher bezeichnetes, pyrotechnisches Erzeugnis entdeckt worden. Es wurde den Angaben zufolge von Spezialisten des Landeskriminalamtes zur Vernichtung abtransportiert.

Alle Beschuldigten sind laut Polizei aus Halle. Sie seien nach den Durchsuchungen auf dem Polizeirevier befragt worden und anschließend wieder auf freien Fuß gekommen.