Kinderimpfungen im Impfzentrum sind gefragt

Halle/MZ - Im halleschen Impfzentrum werden an diesem Sonntag nur Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren gegen das Coronavirus geimpft. Es ist das erste Mal, dass im städtischen Impfzentrum in der Heinrich-Pera-Straße Kinder dieser Altersklasse gespritzt werden. Der Andrang sei von Beginn an groß gewesen, heißt es von den Verantwortlichen vor Ort. Trotzdem habe man die Wartezeit auf höchstens eine halbe Stunde reduzieren können. Das Impfzentrum ist an diesem Sonntag noch bis 16 Uhr geöffnet. Ein Termin wird nicht benötigt.

Derweil meldete die Stadt am Sonntag 86 Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Die meisten neuen Infektionen, gab es in der Altersgruppe der 30- bis 49-Jährigen (29). Zudem sind 13 Personen unter 18 Jahren unter den Neuinfizierten. Die Inzidenz in Halle ist gesunken auf nunmehr 712,61 Fälle.

Zudem teilte die Stadt mit, dass aktuell 39 Gemeinschaftseinrichtungen für Kinder und Jugendliche in der Stadt von Infektionsgeschehen betroffen sind. Demnach sind 18 Kitas, sechs Grundschulen und Horte, acht weiterführende Schulen und sieben weitere Einrichtungen betroffen. Von 53 Betreuten sowie 8 Mitarbeitenden liegen positive Testergebnisse vor.