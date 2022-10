Kinderhospiz Halle sucht neues Haus

Eigentlich wollte das Kinderhospiz an den Holzplatz in Halle ziehen. Warum die Pläne gescheitert sind und wie es jetzt weitergehen soll.

Halle (Saale)/MZ - Schon lange bemüht sich die Ambulante Kinder- und Jugendhospiz gGmbH um ein eigenes Gebäude. Weit gediehene Pläne, in eine Villa am Holzplatz zu ziehen, seien jetzt allerdings gescheitert, sagt Leiterin Bettina Werneburg. Der Grund: Dem als Mieter eingeplanten Kinder-Intensivpflegedienst genüge der in der Villa zur Verfügung stehende Platz nach erneuter Überprüfung nicht mehr, wenn auch das Kinderhospiz Räume nutze. Ohne Mieter aber bestehe die Gefahr, dass sich die gemeinnützige Hospiz-Gesellschaft mit dem Vorhaben übernehme.