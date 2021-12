Kinder müssen draußen bleiben: Halles Stadträte kritisieren Bildungswerk

Grüne und CDU wollen, dass auch Kinder die Aventsausstellung in der Neuen Residenz besuchen dürfen.

Das berufliche Bildungswerk zeigt in der Neuen Residenz eine Adventsausstellung.

Halle (Saale)/MZ - Mehrere Stadträte üben harsche Kritik am Beruflichen Bildungswerk. Denn wegen der 2G-Regel dürfen Kinder nicht dessen Adventsausstellung im Innenhof der Neuen Residenz besuchen. „Dass sich ein staatlich geförderter Verein anmaßt, Kindern, die nach derzeitiger Empfehlung der Stiko nicht geimpft werden können, den Zutritt zu verweigern, grenzt Familien aus“, sagt die Grünen-Fraktionsvorsitzende Melanie Ranft.

Die 2G-Regel halte sie generell für eine angemessene Maßnahme. Kinder auszuschließen, verletze jedoch deren Teilhaberechte. Dieser Meinung schließt sich auch der CDU-Fraktionsvorsitzende Andreas Scholtyssek an: „Das ist eine Diskriminierung von Kindern.“ Selbst Babys in Kinderwagen oder in Tragetüchern dürfen nicht rein.

Die Stadtverwaltung hält sich aus der Debatte raus. Wie die 2G-Regel umgesetzt wird, obliege den jeweiligen Veranstaltern. Das Bildungswerk beharrt unterdessen auf seinem Standpunkt. „Ich habe eine Fürsorgepflicht für meine Mitarbeiter und die kann mir kein Politiker abnehmen“, sagt Geschäftsführer Steffen Kohlert. Er verstehe zwar, dass es für Kinder schade ist, die Adventsausstellung nicht besuchen zu können.

Sein oberstes Ziel sei es jedoch, seine benachteiligten Mitarbeiter im Arbeitsleben zu integrieren und zu schützen. „Die Mitarbeiter sind sehr dankbar, dass bei uns strenge Regeln gelten“, so Kohlert. Die Kritik der Stadträte gieße lediglich Öl ins Feuer und heize die angespannte Stimmung noch mehr auf. Sobald es Übergriffe auf seine rund 80 Teilnehmenden gebe, werde er die Ausstellung komplett schließen. Er hoffe, dass sich die Lage bis Ostern entspannt hat und dann auch wieder Kinder die Neue Residenz besuchen können.