Gemeinde Petersberg Kinder im Eis eingebrochen? Feuerwehr in Gutenberg bei Halle im Großeinsatz

Am Mittwochabend kam in der Gemeinde Petersberg die Feuerwehr an der Kaolingrube Gutenberg zum Einsatz. Zwei Kinder wurden im Wasser vermutet. Wie der Einsatz ausging.