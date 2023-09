In Halle wird seit Sonntag ein Junge vermisst. Die Polizei vermutet eine hilfebedürftige Lage

Vermutlich in hilfebedürftiger Lage: Wo ist Elias A. aus Halle? (Foto im Text)

Vermisstes Kind in Halle

In Halle sucht die Polizei seit dem Wochenende nach einem vermissten Kind.

Halle (Saale) - Seit Sonntag sucht die Polizei in Halle nach Elias A. Der Vermisste Junge wurde letztmalig am Sonntag gegen 6 Uhr im Bereich Rockendorfer Weg in Halle (Saale) gesehen.

Nach Angaben der Polizei befindet sich der Junge vermutlich in einer hilfebedürftigen Lage.

Dieser Junge aus Halle wird vermisst. (Foto: Polizei)

Der Junge wird wie folgt beschrieben:

scheinbares Alter 15 - 16 Jahre

circa 180 cm bis 190 cm groß

sehr schlanke Gestalt

lilagefärbte lange Haare

eventuelle Bekleidung: schwarze Jacke mit Aufnäher „KRAFT-KLUB“

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise zum eventuellen Aufenthalt des Vermissten. Hinweise nimmt das Polizeirevier Halle unter 0345/224 2000 entgegen.