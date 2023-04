Polizeieinsatz in Halle Vorfall am Hallmarkt in Halle: 60-Jähriger soll Kind niedergestochen haben

Am Donnerstagmittag hat sich am Hallmarkt in der Innenstadt von Halle ein schlimmer Vorfall ereignet. Ein sieben Jahre alter Junge liegt verletzt im Krankenhaus. Was wir bisher wissen und was die Polizei sagt.