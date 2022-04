Kind in Halle angefahren: Polizei sucht Mercedes-Fahrerin

Halle (Saale)/MZ - Der Unfall hatte sich am 22. März gegen 15 Uhr im Kreuzungsbereich Reideburger Straße/Freiimfelder Straße im Osten Halles ereignet. Ein Elfjähriger hatte die Freiimfelder Straße an einer Ampelanlage bei Grün überquert. Ein Mercedes-Geländewagen, der nach links abbog, übersah den Jungen und fuhr ihn an. Danach soll der Wagen, am Steuer saß nach Schilderungen des Schülers eine Frau, in Richtung Delitzscher Straße geflüchtet sein.

Durch den Unfall zog sich der Elfjährige leichte Verletzungen zu, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Die Polizei bittet Zeugen, sich an den zentralen Verkehrs- und Autobahndienst der Polizeiinspektion zu wenden, die den Fall bearbeitet. Erreichbar ist die Dienststelle unter der Rufnummer 03443/3490.