Halle (Saale)

Bei einem Unfall mit einer Straßenbahn in der Merseburger Straße in Halle ist am Donnerstagnachmittag ein Kind verletzt worden. Laut Polizei zog sich das Kind dabei leichte Verletzungen zu und wurde zu vorsorglichen Untersuchungen in ein städtisches Krankenhaus eingeliefert.

Es kam zu einer kurzzeitigen Unterbrechung des Straßenbahnverkehrs. Die Polizei hat Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. (mz)