Kind bei Balkonbrand in Halle-Neustadt verletzt

Am Montagmittag ist die Feuerwehr in der Hemingwaystraße in Halle-Neustadt zum Einsatz gekommen. In der 5. Etage eines Mehrfamilienhauses hat der Balkon gebrannt.

Halle (Saale)/MZ - Am Montag hat es kurz vor 11 Uhr in der Hemingwaystraße in Halle-Neustadt gebrannt. Aus bisher ungeklärter Ursache sind auf einem Balkon in der 5. Etage eines Mehrfamilienhauses mehrere Gegenstände in Brand geraten. Noch bevor das Feuer sich ausbreiten konnte, hat die Feuerwehr durch ihren schnellen Einsatz den Brand unter Kontrolle gebracht und ein übergreifen der Flammen auf die Wohnung verhindert.

Die Polizei teilte auf MZ Anfrage mit, dass ein 4-jähriges Kind mit dem Verdacht einer Rauchgasintoxikation ins Krankenhaus gebracht wurde. Die weiteren MIeter der Wohnung blieben unverletzt.

Im Einsatz war die Berufsfeuerwehr Halle und die Freiwillige Feuerwehr Halle-Nietleben. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.