Kiloweise Drogen in Halle-Neustadt gefunden

Die Polizei kämpft in Halle gegen Drogenkriminalität.

Halle (Saale)/MZ/Nay - Der Polizei ist ein großer Schlag gegen die hallesche Drogenszene gelungen. Schon am Dienstagnachmittag waren den Fahndern zwei Männer ins Netz gegangen, gegen die wegen illegalen Drogenhandels ermittelt wurde. Sie wurden in der Nördlichen Neustadt festgenommen. Bei der anschließenden Durchsuchung von insgesamt drei Wohnungen in Neustadt wurden dann große Mengen Drogen und Bargeld gefunden.

Wie die Polizeiinspektion in einer Pressemitteilung schreibt, soll es sich unter anderem um 3,3 Kilo Crystal, 3,5 Kilo Marihuana und über 500 Gramm Ecstasy handeln, die sichergestellt wurden. Außerdem seien umfangreiche Beweismittel sowie eine fünfstellige Summe Bargeld gefunden worden. Ein Fund in dieser Größenordnung kam bisher nur selten in Halle vor.

Die zwei festgenommenen Männer sitzen nun in Untersuchungshaft. Laut Polizeiangaben sind sie 30 und 31 Jahre alt. Nach MZ-Informationen ist einer der beiden auch bereits einschlägig vorbestraft und erst seit kurzer Zeit wieder auf freiem Fuß gewesen.