Kiloweise Drogen in Halle gefunden

Halle (Saale)/MZ - Großer Schlag gegen die Drogenszene: Die Kriminalpolizei hat am Montag in Halle drei mutmaßliche Drogendealer festgenommen. Bei Hausdurchsuchungen beschlagnahmten die Beamten außerdem mehrere Kilo Betäubungsmittel, eine vierstellige Summe Bargeld und zwei Schreckschusswaffen.

Wie aus einer Mitteilung des Polizeireviers hervorgeht, hatte am Montag zunächst nur ein Arrestbefehl gegen einen 20-jährigen Hallenser bestanden. Doch nachdem die Polizisten in der Wohnung des Verdächtigen im Bereich Züricher Straße (Südstadt) mehr als 600 Gramm Amphetamin und circa 40 Gramm Cannabis, sowie mehrere gefährliche Gegenstände, zwei Schreckschusswaffen, Bargeld und Betäubungsmittelutensilien gefunden hatten, kamen die Ermittler einen großen Schritt weiter.

Drogenfund in Halle Foto: Polizei Halle

Noch am gleichen Tag erließ das Amtsgericht weitere Durchsuchungsbeschlüsse gegen vier Männer und eine Frau im Alter zwischen 18 und 44 Jahren. Mehrere Razzien in Wohnungen unter anderem im Bereich Rudolf-Breitscheid-Straße und Voßstraße (beides südliche Innenstadt) brachte dann einen deutlich größeren Fund zutage: 5,7 Kilo Cannabis, 1 Kilo Amphetamin, 78 Gramm Kokain und Bargeld wurden beschlagnahmt. In der Größenordnung sind Drogenfunde in Halle selten, das bestätigte auch Polizeisprecher Thomas Müller auf MZ-Nachfrage.

Ein 21-Jähriger und ein 23-Jähriger wurden festgenommen. Die Polizei ermittelt jetzt wegen Besitz von und Handel mit Betäubungsmitteln sowie wegen dem Verstoß gegen das Waffengesetz.