Kiloschwerer Betonklotz auf fahrendes Feuerwehrauto in Halle-Neustadt geschleudert

Irre Tat in Halle-Neustadt! Ein schwerer Betonklotz fällt auf ein fahrendes Feuerwehrauto. Der kiloschwere Stein schlug in der Frontscheibe auf Kopfhöhe des Fahrers ein und verletzte ihn leicht. Was Zeugen zuvor beobachtet haben.

Halle (Saale)/MZ - Am späten Freitagabend wurde der Dienstwagen des Stadtwehrleiters der Feuerwehr Halle in Halle-Neustadt von einem kiloschweren Betonklotz getroffen. Wie die Polizei am Samstagmorgen mitgeteilt hat, fuhr der Wehrleiter gegen 23 Uhr auf der Magistrale in Richtung Innenstadt, als in der Nähe des Zollrains ein schwerer Gegenstand auf die Frontscheibe des Fahrzeugs einschlug und diese beschädigte.