Halle (Saale)/Elbistan/MZ - - Mit zwei Fahrzeugen waren sie in der Nacht zum Samstag aus Halle aufgebrochen in ihre türkische Heimat: Hakan Cekirge, Kfz-Meister aus Halle, und seine Cousins, die Brüder Haci Altun (42) und der 48-jährige Hassan Hüseyin Altun aus Merseburg, haben die rund 3.200 Kilometer bis ins türkische Erdbebengebiet zurückgelegt und sind laut Cekirge am Ziel angekommen. In Elbistan, der Geburtsstadt des seit 1996 in Halle lebenden Türken, wollen die Männer Spenden übergeben und mithelfen bei der Beseitigung von Schäden (die MZ berichtete).