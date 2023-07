Nur langsam kommt nach großen Lieferengpässen Halles Fahrzeughandel wieder in Schwung. Die Auswirkungen von Corona- und Ukraine-Krise sind aber noch spürbar.

Kfz-Branche in Sachsen-Anhalt

Halle (Saale)/MZ - An der Nachfrage liegt es jedenfalls nicht. Ronny Haußner und seine Kollegen im Mitteldeutschen Autohaus könnten gerade deutlich mehr Kasten- und Pritschenwagen oder Kipper verkaufen. „Wenn Fahrzeuge vorhanden wären, würde das Geschäft besser laufen“, sagt Haußner, der als Verkaufsleiter des Opel-Autohauses auch dessen Nutzfahrzeugsparte verantwortet. Doch sowohl Neue als auch Gebrauchte seien in diesem Segment derzeit knapp. Auf einen sogenannten Hundefänger als Neuwagen müsse man im Durchschnitt ein Jahr länger warten als vor der Krise. Was zur Folge habe, dass viele Gewerbekunden, deren Leasingverträge über drei Jahre laufen, diese anders als vor 2020 nicht selten noch einmal verlängern, wie Haußner sagt. „Sie sind ja auf die Autos angewiesen.“