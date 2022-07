Kettenkarussell und Mini-Achterbahn wollen Familien Freude bereiten

Halle (Saale) - Sebastian Meyer ist optimistisch: „Am Spaß sollte man nicht sparen. Nach Corona darf man die Welt auch mal aus einem anderen Blickwinkel sehen.“ Der Vorsitzende des Schaustellerverbandes Halle hofft deswegen, dass der kleine Sommer-Jahrmarkt auf dem Marktplatz in Halle angenommen wird - er wird am heutigen Freitag um 11 Uhr eröffnet. „Ich selbst war mit meinem Süßigkeiten-Stand zuletzt in Bad Frankenhausen, da war die Resonanz gut.“

