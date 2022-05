Kerzen für 473 Corona-Tote in Halle

Mit Kerzen, Blumen und dem Glockengeläut der Marktkirche gedachten am Montagabend Hunderte Menschen der Todesopfer der Pandemie.

Halle (Saale)/MZ - Mehrere Hundert Menschen haben am Montagabend der Todesopfer, die die Pandemie seit ihrem Ausbruch im März 2020 bis heute gefordert hat, gedacht. Eingeladen zu dem stillen Gedenken auf dem Markt, begleitet vom Glockengeläut der halleschen Marktkirche, hatten unter anderem die halleschen Omas gegen Rechts. An der anschließenden Demonstration unter dem Motto „In der Krise - Solidarität statt rechtem Geschwurbel“ beteiligten sich Initiativen und Bündnisse, darunter Halle gegen Rechts, die Grüne Jugend, Amnesty International, die Anwohner-Initiative Kuckhoff-Straße sowie die Initiative Walk of Care, die hallesche Pflegekräfte angesichts des Pflegenotstandes gegründet haben.