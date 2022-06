Kerstin Godenrath (CDU): Polizei braucht mehr Wertschätzung

Mitglied der CDU ist Kerstin Godenrath seit 2010. Ihre Liebe zur Politik hat die Wahl-Hallenserin, die heute mit Mann und Tochter im halleschen Süden lebt, bereits mit Mitte 20 entdeckt. Wie und warum, erklärt Kerstin Godenrath auch mit ihrem Beruf: Als Mitarbeiterin der Stadtverwaltung, in der sie seit ihrer Ausbildung verschiedene Fachbereiche und Ämter kennengelernt habe, sei sie auch für die Vorbereitung der Stadtratssitzungen verantwortlich gewesen. Dabei habe sie gemerkt, „wie wichtig es ist, sich eine starke Stimme zu verschaffen, um etwas verändern zu können“. Beruflich ist Kerstin Godenrath nach ihrer Ausbildung zur Bürokauffrau und nachfolgendem Fernstudium der Betriebswirtschaft mit einem Master of Arts in General Management in der Tasche seit über zehn Jahren als Abteilungsleiterin im Fachbereich Immobilien bei der Stadt tätig. Dort widmet sie sich vor allem den Themen Personal und Organisation, betriebliche Mobilität, Einkauf und weitere interne Dienstleistungen.

