In Heide-Nord ist der Keramikbrunnen wahrscheinlich von Böllern beschädigt worden. Die Stadt prüft nun, ob der Brunnen repariert werden kann.

„Keramikbrunnen“ in Heide-Nord ist beschädigt: Stadt prüft Reparatur

Die Stele des „Keramikbrunnens“ in Heide-Nord ist in der Silvesternacht offensichtlich mittels Feuerwerkskörper stark beschädigt worden.

Halle (Saale)/MZ - Die Stele des „Keramikbrunnens“ in Heide-Nord ist in der Silvesternacht offensichtlich von Feuerwerkskörpern stark beschädigt worden. Die Anlage – entworfen von der Künstlerin Beatrix Weißflog – wurde 1999 an der Heideringpassage geschaffen und ist der einzige Brunnen im Stadtteil.

Die Stadt Halle hat Anzeige erstattet und prüft die Reparatur des Brunnens. Dafür wurde Kontakt zu der Künstlerin aufgenommen. Zur Schadenshöhe kann noch keine Aussage getroffen werden. Die Künstlerin Beatrix Weißflog studierte 1981 bis 1986 Keramik an der Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle und absolvierte anschließend bei Bernd Göbel im Bereich Plastik ein Zusatzstudium.