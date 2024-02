Ein Protestbanner wurde am Bauzaun vor der einstigen Schorre in der Willy-Brandt-Straße angebracht.

Halle (Saale)/MZ - Ein Bauzaun umschließt das Gelände in der Willy-Brandt-Straße in Halles südlicher Innenstadt. Er versperrt auch den Zugang zur Treppe, die hinauf zum Gebäude führt, in dem sich noch vor zwei Jahren die Schorre, die größte Disco in Sachsen-Anhalt, befand.