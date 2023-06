Ein Jugendlicher drohte einer Verkäuferin im Bahnhof Halle Gewalt an.

Halle (Saale)/MZ - Ein Jugendlicher, der in einem Geschäft im Hauptbahnhof augerastet ist, hat der Verkäuferin des Ladens einen gehörigen Schreck eingejagt.

Nach Auskunft der Polizei wollte der 15-Jährige am Dienstagnachmittag in dem Geschäft Zigaretten kaufen. Aufgrund seines jugendlichen Aussehens verlangte die Verkäuferin den Ausweis. Daraufhin wurde der Jugendliche verbal aggressiv und beleidigte die Verkäuferin. Dann schlug er die Auslage auf der Verkaufstheke herunter. Einige Sachen wurden dabei beschädigt. Zudem drohte er der verängstigten Geschädigten mehrfach Gewalt an.

Die herbeigerufene Polizei traf vor Ort dann Mitarbeiter der Deutschen Bahn, zwei Verkäuferinnen und den mutmaßlichen Täter an. Die Beamten forderten den Jugendlichen auf, sich auszuweisen. Weil er erklärte, kein entsprechendes Ausweisdokument dabei zu haben, wurden seine Daten mündlich festgestellt und überprüft.

Der Tatverdächtige war bereits polizeilich bekannt. Er wurde durchsucht und die Beamten entdeckten eine geringe Menge betäubungsmittelähnlicher Substanzen sowie eine große Menge Bargeld. Es bestand der Verdacht des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln. Der Jugendliche wurde festgenommen. Ihm drohen mehrere Ermittlungsverfahren wegen Nötigung, Beleidigung, Sachbeschädigung und des unerlaubten Besitzes von sowie des Handels mit Betäubungsmitteln.