Die Veranstalter befürchten, dass die Stadt keine Fahnen in Regenbogenfahnen hissen wird. Wie die Verwaltung auf die Kritik reagiert.

Keine Regenbogenfahnen vor dem Ratshof zum CSD in Halle?

Toleranz und Vielfalt in Halle

Halle (Saale)/MZ - Zum Christopher Street Day sind am 9. September eine Demonstration und ein Straßenfest auf dem Marktplatz in Halle geplant. In den vergangenen Jahren hat die Stadtverwaltung zu diesem Anlass stets Regenbogenfahnen vor dem Ratshof gehisst.