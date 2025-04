Halle (Saale)/MZ. - Mit einem finanzpolitischen Ausrufezeichen ist Halles neuer Oberbürgermeister Alexander Vogt (parteilos) vor zehn Tagen in sein Amt gestartet. Seit dem Tag, an dem er feierlich vereidigt wurde, gilt eine Haushaltssperre – ein strenger Ausgabenstopp in Halle. Die wahren Auswirkungen dieser Maßnahme zeigen sich aber möglicherweise erst in einigen Monaten. Hat Vogt leichtsinnig Großinvestitionen und Projekte aufs Spiel gesetzt? Die MZ beantwortet die wichtigsten Fragen.

