Kein Warmwasser mehr für 960 Wohnungen in Halle-Neustadt?

Halle (Saale)/MZ - Angesichts von rund 960 Wohnungen in Neustadt, deren Mietern am Donnerstag die Abschaltung von Warmwasser und Heizung droht, haben die halleschen Linken eine schnelle Lösung gefordert. „Mieter zahlen jeden Monat Miete, damit sie ein Dach über dem Kopf haben“, heißt es in einer am Dienstag verbreiteten von Stadtvorstand und Stadtratsfraktion. „Sie zahlen die Nebenkosten, um warmes Wasser und eine Heizung zu haben. In Halle gibt es nun aber den Fall, dass ein privater Vermieter mehrerer Wohnblöcke im Südpark sich offensichtlich weigert, dass Geld seiner Mieter weiterzugeben.“ Die städtische Energieversorgung GmbH EVH) hatte den Mietern daraufhin angekündigt, am 21. Juli, 10 Uhr, die Versorgung der betroffenen Häuser mit Wärme einzustellen. „Wir bedauern die Maßnahme außerordentlich“, heißt es in dem der MZ vorliegenden Schreiben an die Mieter.

