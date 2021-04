Kein Platz zum Wurzeln für Pflanzen

Halle (Saale) - Die Sommer in Halle sind heiß und trocken. Insbesondere der Marktplatz heizt sich während der prallen Sonnenstunden derartig auf, dass ein Aufenthalt dort wenig Spaß macht. Abhilfe können Pflanzen schaffen, die Schatten spenden und das Klima verbessern. Zu diesem Zweck stehen bereits elf Pflanzenkübel auf dem Marktplatz verteilt und weitere zehn sollen bald folgen.

Die rein oberirdischen Pflanzen sind jedoch instabiler und anfälliger für Trockenheit als fest-verwurzelte Bäume. Stadtratsfraktionen haben deswegen die Stadtverwaltung prüfen lassen, ob Bäume nicht auch direkt auf dem Markt gepflanzt oder die Kübel im Boden versenkt werden können. Doch die Stadtverwaltung dämpft die Erwartungen: Im Untergrund sei schlicht kein Platz mehr.

„Es gibt einen knallharten Kampf um die unterirdischen Räume“

„Es gibt einen knallharten Kampf um die unterirdischen Räume“, sagte Steffen Johannemann, Abteilungsleiter im Fachbereich Umwelt, im Umweltausschuss der Stadt am Donnerstag. Auch wenn es von oben nicht so aussehe, aber unterhalb des Marktplatzes sei es voll. Dort würden zum einen alle möglichen Leitungen liegen, von Strom- und Gasanschlüssen bis hin zu Internetkabeln. Zwischen diesen würden sich zusätzlich archäologische Fundstellen befinden, die nicht bebaut werden dürfen.

Zum anderen gehe es auch um die Nutzung an der Oberfläche. So müssten beispielsweise Flächen für die Feuerwehr oder die Markthändler frei gehalten werden. Ferner gibt Johannemann zu bedenken, dass bei größeren Veranstaltungen der Platz auf dem Markt gebraucht werde. Die Stadtverwaltung komme so zu dem Schluss, dass bei der jetzt gewählten Kübelbepflanzung geblieben werden soll.

Pflanzenkübel mit Bäumen

Einige Pflanzenkübel sind bereits vorhanden. So zum Beispiel die mit Sommerblumen rund um das Händeldenkmal. Die mit Stauden befüllten Kübel sollen erweitert werden und zum Teil einen neuen Platz bekommen. Neu ist, dass es auch Pflanzenkübel mit Bäumen geben soll, die beispielsweise vor der Marienkirche, an den Haltestellen oder vor dem Ratshof platziert werden sollen.

Dem Antrag der SPD-Fraktion sprang die Fraktion „MitBürger & Die Partei“ bei und plädierte dafür, auch Möglichkeiten für die Begrünung der umliegenden Altstadt zu prüfen. „Auch die Fußgängerzonen um den Marktplatz können grüner werden“, sagte die Stadträtin Dörte Jacobi (Die Partei). Dies treffe besonders auf die Große Klausstraße, den Graseweg, die Sternstraße, den Vorplatz der Ulrichskirche, den Jerusalemer Platz und den Alten Markt zu.

Dürrekonzept: „Wir brauchen noch lange dafür.“

Die Stadtverwaltung hat im Umweltausschuss am Donnerstag den ersten Entwurf eines Dürreschutzkonzeptes vorgelegt, dass im Auftrag des Stadtrates erarbeitet werden sollte. Darin enthalten sind zum einen Bilanzen über die Auswirkungen der Niederschlagsdefizite in den Jahren 2018 und 2019 auf die Vegetation im Stadtgebiet sowie über die zusätzlichen Mittel (vor allem Wasser und Arbeitskraft) die nötig waren, um die Dürreschäden auszugleichen. Zum anderen werden die Folgen der Trockenheit dargelegt, ebenso wie ein Maßnahmenkatalog zur kurz-, mittel- und langfristigen Bekämpfung des Problems.

Das Fazit der Stadtverwaltung fällt düster aus: Es werde sich auch zukünftig nicht vermeiden lassen, dass Bäume bei „ungewöhnlichen Wetterereignissen“ Schaden nehmen oder absterben, heißt es. Allenfalls könnten einige der Folgeschäden verringert werden, allerdings nur unter schwieriger Abwägung zwischen Aufwand und Nutzen. Entsprechend bedürfe es vor allem einer sukzessiven Anpassung der Baum- und Gehölzarten in der Stadt. Da allerdings ein großer Teil der stadtbildprägenden Bäume auf privaten Grundstücken stehen, müssten zusätzlich die Eigentümer für dieses Thema sensibilisiert werden.

Zu Diskussionen über die Analysen und Ideen der Stadtverwaltung kam es im Umweltausschuss nicht. Die Verwaltung hatte das Konzept erst sehr knapp vor der Sitzung im Ratsinformationssystem zur Verfügung gestellt und die Ausschussmitglieder hatten nicht genügend Zeit zur Vorbereitung.

Allerdings - und da sind sich Stadtverwaltung und Stadträte einig - werde das Konzept ohnehin noch eine ganze Weile besprochen und überarbeitet werden müssen, bevor die Maßnahmen umgesetzt werden können. „Es wäre unehrlich gewesen, hier einen großen Plan aufzustellen. Wir brauchen noch lange dafür“, sagte Grundsatzreferent Oliver Paulsen von der Stadtverwaltung. In den kommenden Monaten will die Verwaltung deshalb mit den Stadträten in den Ausschüssen gemeinsam an dem Konzept feilen und konstruktive Lösungen suchen. (mz/Franz Ruch)