Leerstand im Pop-up-Store Kein neuer Mieter für gläsernen Laden im Hauptbahnhof Halle - Warum er monatelang leer bleiben könnte

„Stella Moses“, das Streetfood-Start-up aus Bitterfeld, an dem Starkoch Stefan Marquard beteiligt ist, hat den gläsernen Pavillon im Hauptbahnhof Halle verlassen. Ein neuer Mieter ist nicht in Sicht. Warum das so ist.