Leerstand im Pop-up-Store Kein neuer Mieter für gläsernen Laden im Hauptbahnhof Halle - Warum er monatelang leer bleiben könnte
„Stella Moses“, das Streetfood-Start-up aus Bitterfeld, an dem Starkoch Stefan Marquard beteiligt ist, hat den gläsernen Pavillon im Hauptbahnhof Halle verlassen. Ein neuer Mieter ist nicht in Sicht. Warum das so ist.
04.02.2026, 09:58
Halle (Saale)/MZ. - Die Falafel-Bällchen-Jongleure vom Food-Start-up „Stella Moses“ haben ihren Laden auf Zeit im halleschen Hauptbahnhof planmäßig Ende Januar verlassen. Jetzt könnte jemand Neues einziehen, aber aktuell sieht es nicht danach aus.