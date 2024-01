Mit gleich zwei Veranstaltungen hat die Stadt Halle am Samstag an die Opfer des Naziregimes erinnert. Warum Schulklassen jetzt unbedingt den Ratshof besuchen sollten.

Gedenken an die Opfer des Faschismus in Halle

Die Ausstellung "abgestempelt" im Ratshof zeigt judenfeindliche Postkarten, um an frühe Diskrimierung und Antisemitismus zu erinnern.

Halle/MZ. - Mit einem stillen Gedenken am früheren Standort der jüdischen Synagoge und und einer Ausstellung im Ratshof hat die Stadt Halle am Samstag gemeinsam mit der Gedenkstätte „Roter Ochse“ an die Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau und der beiden Konzentrationslager Auschwitz vom 27. Januar 1945 erinnert.