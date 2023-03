Tötungsdelikt in Halle Kein Haftantrag nach Tod eines 32-Jährigen Mann in Halle-Neustadt

Nachdem ein 32-jähriger Mann in Folge einer Auseinandersetzung in einem Krankenhaus verstorben ist, hat die Staatsanwaltschaft keinen Haftantrag gestellt. Was die Gründe dafür sind.