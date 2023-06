Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle (Saale)/MZ - Es ist Neustadts aktuell höchste Baustelle und sie wird wohl auch noch eine Weile unfertig bleiben: das Hochhaus „Scheibe C“ an der Neustädter Passage. In einer gemeinsamen Sitzung des Planungs- und des Bauausschusses haben Stadträte am Donnerstagabend mit großer Mehrheit beschlossen, dass die Stadt die Fördervereinbarung mit dem Investor kündigen soll. Knapp 3,7 Millionen Euro, die ursprünglich als Unterstützung vom Land über die Stadt für die Sanierung an den Investor gezahlt werden sollen, sind damit nun vom Tisch.