Was aus dem Haus in der Hafenstraße 7 wird, ist nun wieder völlig offen. Denn keiner der Kaufinteressenten erfüllte bisher die Vorgaben. Der Leerstand dauert an. Wie geht es weiter?

Feuertonne, Glühwein und Livemusik auf dem Bürgersteig: Am 5. Januar 2025 wurde vor Ort an die Besetzung der Hafenstraße 7 erinnert.

Halle (Saale)/MZ - Um den neunten Geburtstag der „Hasi“ zu feiern, versammelten sich Anfang des Jahres rund hundert Menschen vor dem Haus in der Hafenstraße 7 in Halle. Sie erinnerten daran, dass junge Leute das Gebäude der ehemaligen Gasanstalt am 5. Januar 2016 besetzten. In der Ankündigung hieß es mit Verweis auf das Datum: „Die Hasi wird geboren.“ Und weiter: „Ein neuer Freiraum in der Stadt entsteht.“