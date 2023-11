Hier in Halle, Newsletter vom 8. November Kein Gedudel auf dem Weihnachtsmarkt?

In diesem Newsletter erfahren Sie etwas über Halles Bücherzelle, dem Streit um Musik auf dem Weihnachtsmarkt und enttäuschte Bürger, die sich für eine Infotafel an der ehemaligen Giftgasfabrik in Ammendorf einsetzen.