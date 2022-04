Kaum noch Intensivbehandlungen in halleschen Kliniken

Halle (Saale)/MZ - In den Krankenhäusern in Halle liegen nach Auskunft der Stadt aktuell 84 Patieten mit einer Corona-Infektion, davon sind neun Intensivbehandlungen. Das ist ein Rückgang von fünf beziehungsweise drei Fällen im Vergelich zum Vortag. Zugleich meldet die Stadt am Mittwoch auch zwei weitere Todesfälle. Die Betroffenen starben dabei nicht an, sondern mit dem Virus.

An der Situation in den Kliniken ändern die Rückgänge vorerst aber offenbar nichts. So steht die Krankenhausampel weiter auf gelb. Heißt: „Die Krankenhäuser sind aufgrund von Covid-19-Behandlungen und bedingt durch pandemiebedingte Personalausfälle gezwungen, auch dringliche Behandlungen von Nicht-Covid-19-Patienten erheblich einzuschränken.“

Etwas Entspannung gibt es zur Wochenmitte derweil beim Infektionsgeschehen. So meldet die Stadt 328 Neuinfektionen mit dem Coronavirus, was immerhin 68 Fälle weniger als vor einer Woche sind. Die Inzidenz ist unter den 800er-Wert gesunken und liegt aktuell nun bei 798,91 Fällen.

Da das Land gerade erst die geltende Eindämmungsverordnung verlängert hat, weist die Stadt daraufhin, dass damit zwar auch viele der gelockerten Bestimmungen weiterhin Bestand haben. Dass in bestimmten Bereichen allerdings auch nach wie vor eine Maske getragen werden muss: Etwa in Arztpraxen und Krankenhäusern und im öffentlichen Nahverkehr, „zudem grundsätzlich in der Stadt Halle in allen öffentlichen Verwaltungsgebäuden mit Publikumsverkehr“. In Krankenhäusern und einigen anderen Bereichen gilt auch weiterhin eine Testpflicht.