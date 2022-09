Kaufhof in Halle räumt sein Center am Markt leer

Halle (Saale) - Für Kunden wird sich ab kommender Woche im Galeria Kaufhof einiges ändern. Denn das Warenangebot in beiden Häusern soll nach MZ-Information mit deutlich reduzierten Preisen an den Mann gebracht werden. Was Glück für die Käufer ist und deren Geldbeutel schont, soll dem Unternehmen die Möglichkeit geben, so viel wie möglich des Warenbestandes noch in den Verkauf zu bringen, bevor Galeria Karstadt Kaufhof am Ende des Jahres seine Türen endgültig schließt.