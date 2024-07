Katzenschutzverein in Nöten Katzenhaus in Halle und Verein sind am Limit

Die Aufnahmekapazitäten im Ernst-Barlach-Ring in Neustadt sind erschöpft. Dort werden 38 Katzen betreut, zudem 25 an Pflegestellen. Was dem Katzenschutzverein sonst noch heftig zu schaffen macht.