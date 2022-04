Katzenhaus Felidae platzt aus allen Nähten: Wer gibt Polly, Pepe und Maya ein Zuhause?

Der Platz im Katzenhaus Felidae wird knapp, weil viele in Pandemie-Hochzeiten gekaufte Vierbeiner nun wieder weggegeben werden. Ein Besuch vor Ort.

Lutz Fehse, Katzenpapa und pensionierter Kriminalbeamter, glaubt an Liebe auf den ersten Blick zwischen Menschen und „Mietzis“.

Halle (Saale)/MZ - Maya hält nicht still fürs Foto. Anstatt eine Sekunde innezuhalten, tollt sie unablässig zwischen Kratzbäumen, Spielzeugen und Klettereinrichtung herum; anstatt in die Kamera zu blicken, interessiert sie sich nur für die Menschenhand am Apparat, die ein bisschen Streicheln verspricht.