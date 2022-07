Katrin Meyer schildert ihre Geschichte, die einen Einblick in die heutige Arbeitswelt bietet

Die Zahl der Menschen in Sachsen-Anhalt mit einem Zweitjob nimmt zu. Katrin Meyer ist eine von ihnen. In der Pandemie arbeitete sie auch als Erntehelferin und an der Corona-Hotline. Muss sie das, will sie das?

Halle (Saale)/MZ - Katrin Meyer darf nicht den Überblick verlieren: Vormittags arbeitet sie diese Woche in der Buchhandlung, ab Mittag kellnert sie in einem halleschen Café. In der nächsten Woche können die Schichten anders liegen. In einem kleinen, roten Terminplaner trägt sie säuberlich ihre Arbeitszeiten ein. In der Pandemie arbeitete sie auch auf einem Erdbeerfeld und an der Corona-Hotline. Die 50-Jährige ist eine von rund 39.000 Frauen und Männern in Sachsen-Anhalt, die mehrere Jobs haben - Tendenz steigend. Bei ihnen heißt es: Nach der Arbeit ist vor der Arbeit.