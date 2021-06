Kartenverlosung für Song Salon im Steintor in Halle

Halle (Saale) - Unter dem Motto „Neustart Kultur“ geht es an diesem Dienstag im Steintor bereits in die zweite Runde der halleschen Reihe „Song Salon“. In dieser präsentiert Folkbarde, Multiinstrumentalist und Frontmann der Bands „Horch“ und „Aberlour’s“ -Frontmann Klaus Adolphi an jeweils einem Abend Gäste aus der halleschen und der überregionalen Kultur- und Musikszene. Den Auftakt hatte vor einer Woche Cristin Claas bestritten - an diesem Dienstag nun geht es um 20 Uhr weiter mit Liedermacher Hans-Eckhard Wenzel und einem international erfolgreichen Zauberer aus Halle: Semjon Sidanov.

Wenzel ist Autor, Komponist, Musiker, Sänger, Schauspieler und Regisseur. Tourneen führten ihn unter anderem durch Frankreich, Österreich, Amerika, Nikaragua, Kuba, die Türkei. Er stand mit Arlo Guthrie, Randy Newman, Billy Bragg, Konstantin Wecker und vielen anderen Musikern auf der Bühne, wurde mit Preisen und Ehrungen überhäuft, darunter die Goldene Amiga, den Heinrich-Heine-Preis, den Deutschen Kleinkunstpreis, den Preis der deutschen Schallplattenkritik. Nach der 44. erfolgreichen CD „Wo liegt das Ende dieser Welt“ geht Wenzel musikalisch nun erneut auf „Lebensreise“. Dabei bleibt sich der Sänger treu, kümmert sich weder um Schubladen noch um modische Attitüden. In den vergangenen Jahren hat Wenzel mit vielen CD-Produktionen überrascht. Neue, unveröffentlichte Lieder, Vertonungen von Johannes R. Becher, Christoph Hein, Theodor Kramer, Woody Guthrie, aber auch beinahe in Vergessenheit geratene frühe Lieder mit neuen finden nun in diesem Konzert zusammen. Zwischendurch „verzaubert“ Magier Sidanov das Publikum im Steintor mit verblüffenden Tricks. (mz)

Karten auf steintor-variete.de. Außerdem werden 2x2 Karten verlost, Mail an info@steintor-variete.de