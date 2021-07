Kartenverkauf für Jazz-Sommer im lauschigen Händel-Hof startet

Halle (Saale)/MZ - Konzerte im lauschigen Hof des Händel-Hauses gehören seit vielen Jahren zu den Sommer-Höhepunkten in Halle. Auch in diesem Jahr bietet die inzwischen 15. Auflage der Jazz-Reihe vom 27. Juli bis zum 21. August zahlreiche Konzerterlebnisse unter dem imposanten Trompetenbaum. Der Kartenverkauf dafür beginnt an diesem Freitag.

Den Auftakt des 15. Jazz-Sommers bestreitet das Leipziger Jazz-Duo „Mehr als wir“ am Samstag, 24. Juli. Der Name ist Programm, denn Gitarrist Matthias Ehrig und Andreas Uhlmann an der Posaune erzeugen einen so breiten Klang, dass man meinen könnte, dort stünden deutlich mehr Musiker auf der Bühne. Mit bassverstärkter Gitarre, Posaune, Flügelhorn, Glockenspiel, Stompbox und Loopstations wird das Publikum von großer Klangvielfalt überrascht.

Alle Konzerte finden an den jeweiligen Tagen um 18 und um 20.30 Uhr statt

Am Samstag, 31. Juli, präsentieren Sängerin Cäcilia Hubert und Pianist Arian Zendeh ihr Programm „Like Turtels“, in dem sie Fragen nach Heimat und Zugehörigkeit stellen. Das Publikum wird auf eine musikalische Reise durch Chansons über Tom Waits, Soulful-Songs à la Sade und Jazzstandards bis hin zu Synthie Pop mitgenommen. Saxophonist Michael Arnold, Jörg Leistner am Piano und Bassgitarrist Stephan Weiser haben sich zum „Jazz-Trio Leipzig“ zusammengefunden und werden am 7. August dem halleschen Publikum klassische Melodien, adaptiert zu swingendem Jazz, anbieten. Dazu gibt’s Eigenkompositionen von Jörg Leistner mit Elementen von Modernjazz, Latin Jazz und Weltmusik.

Am 14. August entführt das „Trio Spielraum“ ins Berlin der 1920er Jahre und an den New Yorker Broadway. Mit Ohrwürmern wie „Mackie Messer“, „Alabama Song“, „Surabaya Johnny“ oder „Seeräuber Jenny“ erzählt Silvia Droste, eine der bekanntesten Jazzsängerinnen Deutschlands, aus dem Leben Kurt Weills. Und am letzten Samstag der Konzertreihe, am 21. August, ist das hallesche „Salon Swing Trio“ zu Gast und bringt Swing, Bossa Nova und groovigen Jazz zu Gehör. Alle Konzerte finden an den jeweiligen Tagen um 18 und um 20.30 Uhr statt.

Tickets ab Freitag an der Kasse im Händel-Haus oder an der Abendkasse, alle Infos auf haendelhaus.de