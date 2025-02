Nach den Anschlägen in Magdeburg, München und Aschaffenburg ist die Sicherheitsfrage zum Rosenmontagsumzug in Halle ein großes Thema. Wie der aktuelle Stand der Organisatoren ist.

Angst vor Anschlägen Deutschland: So wird der Rosenmontagsumzug in Halle gesichert

Rosenmontagsumzug in Halle 2024 in der Großen Ullrichstraße.

Halle (Saale)/MZ - Selbstverständlich haben auch die Karnevalisten aller Vereine die Anschläge, die die Öffentlichkeit in den vergangenen Wochen und Monaten erschüttert haben, mitbekommen: auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg, den auf eine Kindergartengruppe in Aschaffenburg und nun, jüngst, in München.