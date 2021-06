Halle (Saale) - Nach einem Unfall, an dem drei Fahrzeuge beteiligt waren, ist die Karlsruher Allee in Halle-Silberhöhe am Donnerstagabend zeitweise voll gesperrt worden.

Nach Polizeiangaben wurde bei der Kollision, die sich gegen 17.15 Uhr ereignet hatte, eine Person leicht verletzt. Nähere Angaben zum Unfallhergang und zur -ursache lagen zunächst nicht vor. (mz)