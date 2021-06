Halle (Saale) - Als süße Begrüßung wurden Olaf Scholz hallescher Speckkuchen und Hallorenkugeln serviert. Wie es ihm schmeckte, verriet der SPD-Mann und amtierende Bundesfinanzminister, der der nächste Bundeskanzler werden möchte, nicht. Dafür erklärte er bei seinem Besuch in der Schweißtechnischen Lehr- und Versuchsanstalt (SLV GmbH) am Dienstag in Halle, dass er die Einrichtung „mit Begeisterung kennengelernt“ habe.

Kanzlerkandidat Olaf Scholz wirft einen Blick in besondere Lehranstalt in Halle

Die Einrichtung wurde 1930 gegründet, nach 1990 privatisiert, und ist heute eine externe gemeinnützige Forschungseinrichtung. Die Kombination aus angewandter Forschung und einem breiten Ausbildungsangebot nannte Geschäftsführer Steffen Keitel „unser Alleinstellungsmerkmal“. Seine Bitte an Olaf Scholz war, ein konkretes Forschungsprogramm, das sogenannte Inno-Kom, zu stärken, welches hilft, die Strukturnachteile in den neuen Ländern auszugleichen.

Scholz, der begleitet wurde von seinen Parteikollegen Katja Pähle und Karamba Diaby, kündigte an, es werde darauf geachtet, dass Forschungseinrichtungen wie die SLV weiter bestehen werden. Auch werde es weiterhin Förderprogramme geben. Angesichts der Forschungsarbeit bei SLV etwa im Bereich der Schweiß-Roboter lobte Scholz: „Sie sind an etwas Großem dran.“ (mz)