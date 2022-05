Streit um Artenschutz Kann BUND Sachsen-Anhalt die Steinschüttungen am Saaleufer in Halle stoppen?

Die Umweltorganisation BUND will die Schüttungen am Ufer in einem Eilverfahren stoppen lassen. Grünen-Stadtrat sieht sich in seiner Kritik bestätigt. Entsprechen die tatsächlichen Arbeiten nicht dem ursprünglichen Beschluss?