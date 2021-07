Kampfmitteldienst stößt in Halle auf Schwierigkeiten bei Entschärfung der Blindgänger

Halle (Saale) - Bei der geplanten Entschärfung von zwei Fliegerbomben aus dem Zweiten Weltkrieg stoßen die Experten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes auf Schwierigkeiten. Nach den starken Niederschlägen der vergangenen Tage stehen die Gruben auf dem Gelände des künftigen Fußballtrainingszentrums, in denen die Sprengsätze liegen, unter Wasser. Mit Hilfe der Feuerwehr wird das Wasser jetzt abgepumpt.

Erst danach können die Sprengmeister die Bomben in Augenschein nehmen. Für die Entschärfung soll ein Sperrradius von 250 Metern eingerichtet werden. Eine nahe Gartenanlage wird evakuiert. Anwohner in benachbarten Blocks werden gebeten, sich in Zimmern aufzuhalten, die den Bomben abgewendet sind. Zudem wird die Karlsruher Allee gesperrt. „Die Entschärfung ist für 12 Uhr vorgesehen. Aber erst einmal muss das Wasser raus“, sagte Sprengmeister Denny Knabe der MZ.