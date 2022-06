Kameraden aus Halle retten Ort vor den Flammen

Halle (Saale)/MZ - Erschöpft, aber glücklich. So beschreibt Brandamtsrat Steffen Kujas das Befinden unmittelbar nach dem zurückliegenden 24-stündigen Einsatz in der Gemeinde Beelitz-Heilstätten in Brandenburg. Seit 37 Jahren ist Kujas schon bei der Berufsfeuerwehr Halle. Er sagt: „So eine Brandfläche hatte ich noch nicht. Das war mein größter Einsatz.“ Er spricht von einem Feuer, „so weit das Auge reicht“, von einer etwa 170 Hektar großen Waldfläche, die in Flammen stand. Das entspricht dem Stadtbezirk Giebichenstein.

