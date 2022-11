„Wir werden nicht allen helfen können“ Angst vor dem Winter: Darauf müssen sich Hallenser bei Gasmangel einstellen

Die Stadt Halle will für Tausende Einwohner 22 Unterkünfte als Wärme-Inseln einrichten, sollte die Energieversorgung zusammenbrechen. Was der "Sonderschutzplan" konkret vorsieht und welchen Appell es an die Bürger gibt.