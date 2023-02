Die Wärmecafés in Halle bieten Menschen, die sich Sorgen um die Energiekrise machen, einen Ort des Austausches. Viele Besucher belasten aber nicht die drohenden Heizkosten – sie eint ein anderen Wunsch. Welche Schicksale sie zu den freiwilligen Helfern führen und wie ihnen geholfen wird.

Kälte, Obdachlosigkeit, Einsamkeit – Wie eine Initiative Menschen in Halle zusammenbringt

Wärmecafés in Sachsen-Anhalt

Im Wärmecafé am Marktplatz in Halle hat Kristina Rumpold ein offenes Ohr für die Sorgen der Besucher. Sie sagt: Seit der Pandemie ist das Gefühl der Einsamkeit weiter verbreitet als zuvor.

Halle/MZ - Zu Hause friert Margarete oft. „Es ist kalt bei mir“, sagt die Ende-70-Jährige. In ihrer Plattenbauwohnung am Göttinger Bogen am Rand von Halle pfeife der Wind durch die Ritzen der Fenster, sagt sie. Die Rentnerin heizt nur ihr Wohnzimmer. Auch wegen der Kosten.