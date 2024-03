Bauland am Stadtrand Kahlschlag am Pfingstanger in Halle ärgert Anwohner

Auf der Grünfläche am Rande der Wohnsiedlung am Pfingstanger wurden nahezu alle Bäume gefällt. Die Nachbarschaft hatte zuvor noch das Ordnungsamt eingeschaltet. Sogar Polizei rückte an.