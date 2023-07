JVA Halle: Straftäter entkommt aus offenem Vollzug und ist auf der Flucht

Halle/Saale (vs) - Ein 39-Jähriger ist aus der Abteilung des offenen Vollzugs der Justizvollzugsanstalt (JVA) Halle in der Wilhelm-Busch-Straße geflüchtet. Am Montagnachmittag, 24. Juli, habe er das Gelände unberechtigt verlassen. Aktuell wird durch die Polizei nach dem 39 Jahre Mann gesucht.

Flüchtiger Straftäter ist unter anderem wegen Diebstahl in der JVA Halle

Der Mann ist deutscher Staatsbürger und unter anderem wegen Diebstahls in der JVA. Abteilungen des offenen Vollzugs sehen keine oder nur verminderte Vorkehrungen gegen Entweichungen vor, informiert das Justizministerium in einer Pressemitteilung.

Die Unterbringung von Strafgefangenen im offenen Vollzug leiste einen wesentlichen Beitrag bei der Vorbereitung auf das Leben in Freiheit im Zuge der Resozialisierung.