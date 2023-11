Umstrittenes Großprojekt Justizministerin Weidinger stellt sich Anwohner-Fragen zum Gefängnisneubau in Halle-Tornau

Die Pläne überraschten Anwohner, Justizbeamte und Abgeordnete: Sachsen-Anhalts Landesregierung will in Halle-Tornau ein neues Gefängnis mit 400 Plätzen bauen. Am Montag will Justizministerin Weidinger Fragen bei einem Bürgerdialog beantworten.